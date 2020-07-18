



Suzan Hanım da bunun üzerine 1995'ten beri evli olduğu iki çocuğunun babası Haluk Bey'e boşanma davası açtı. Suzan Sabancı Dinçer'in aldatma olayını ortaya çıkarmak için bir dedektif tuttuğu ve eşi ile Atılgan'ı Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansta suç üstü yakaladığı da haberde iddia olarak verildi.