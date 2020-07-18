Cemiyet ve iş dünyası, dün 'gelecekgundem. com' sitesinin ortaya attığı bir iddiayla sarsıldı. İddialara göre; başarılı iş kadını Suzan Sabancı Dinçer'i eşi Haluk Dinçer, sanat danışmanı Selcan Atılgan ile aldattı.
Suzan Hanım da bunun üzerine 1995'ten beri evli olduğu iki çocuğunun babası Haluk Bey'e boşanma davası açtı. Suzan Sabancı Dinçer'in aldatma olayını ortaya çıkarmak için bir dedektif tuttuğu ve eşi ile Atılgan'ı Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansta suç üstü yakaladığı da haberde iddia olarak verildi.
Atılgan, birçok ünlü işadamı için sanat danışmanlığı yapıyor.