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    • Saklambaç
    • 27.04.2020 Gazete
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    'dan 'a eleştiri

    Sosyetik tasarımcı , markasını eleştirdi. Berdan, "Yağmaya karşı mağaza vitrinine tahta çakan markaya iyi cevap olmuş. Şu an kimin pahalı çantalara ihtiyacı var ki?" dedi.

    Son moda kapak!
    New York'taki Louis Vuitton mağazasının önüne yağmalanmasın diye koyulan turuncu tahta üstündeki "Bizim yemeğe ihtiyacımız var, çantalarınıza değil" yazısı olay oldu.



    Sosyetik tasarımcı Deniz Berdan da markayı eleştirdi: "Yağmaya karşı mağaza vitrinine tahta çakan markaya iyi cevap olmuş. Şu an kimin pahalı çantalara ihtiyacı var ki?"
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