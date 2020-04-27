New York'taki Louis Vuitton mağazasının önüne yağmalanmasın diye koyulan turuncu tahta üstündeki "Bizim yemeğe ihtiyacımız var, çantalarınıza değil" yazısı olay oldu.
Sosyetik tasarımcı Deniz Berdan da markayı eleştirdi: "Yağmaya karşı mağaza vitrinine tahta çakan markaya iyi cevap olmuş. Şu an kimin pahalı çantalara ihtiyacı var ki?"
Sosyetik tasarımcı Deniz Berdan da markayı eleştirdi: "Yağmaya karşı mağaza vitrinine tahta çakan markaya iyi cevap olmuş. Şu an kimin pahalı çantalara ihtiyacı var ki?"