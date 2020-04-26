Kızlarıyla uzun süredir karantinada olan Tuba Büyüküstün, Youtube kanalı üzerinden önceki gün İrlanda Dublin'den Esra, Kanada Montreal'den Pınar ve ABD Kaliforniya'da yaşayan İlgem'le konuştu. Dublin'de yaşayan Esra isimli gurbetçi, Türkiye'deki gibi uzman bir doktora hemen ulaşmanın Avrupa'da söz konusu olmadığını söyledi ve "Türkiye'deki sağlık sistemini özlüyoruz" dedi.

Paris'te evi olan sık sık Fransa'ya giden Tuba Büyüküstün de "Ülkem, olabildiğince işverenlere ve çalışanlar için destek verdiler. Bunlar böyle zamanlarda çok önemli. Vatanım gibisi yok" dedi ve ekledi: "Burada her şey çok basit ve bu büyük bir lüks. Avrupa'da ışığın mı bozuldu; birine üç gün sonra ulaşırsın ama Türkiye'de her zaman ulaşabileceğin biri var."



Dublin'de yaşayan Esra, İrlanda'nın Covid-19 ile mücadelesini şöyle anlattı: "Burada 70 yaşın üzerinde değilseniz ve çok ciddi bir hastalığınız yoksa test yaptıramıyorsunuz. Türkiye'deki gibi ne test yapılıyor ne de tomografi çekiliyor. Avrupa'da Türkiye'deki gibi test yapan ülke zaten yok. Tedavi sürecinde de sadece ağrı kesici ve antibiyotik gibi ilaçlar veriliyor. Şu anda içimin rahat olduğu tek şey, ebeveynlerimin Türkiye'de olması. Onlar, Türkiye'deki sağlık sistemine emanet oldukları için çok mutluyum."



Kanada'da yaşayan Pınar ve diğer iki gurbetçi arkadaşı, güzel oyuncuyla canlı yayında buluştu.



ABD'de yaşayan İlgem ise şunları söyledi: "Yıllar önce buradaki hastaneye gittiğimde ultrason yoktu. Acil doktor randevusunu bile 1 ay sonra veriyorlar. Çok yüksek bir sigorta ücreti olmamıza rağmen oğluma Covid-19 testi yaptırmak istedim; 3 bin 500 dolar ücret istediler."