Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux, Instagram'dan paylaştığı bu kareyle sosyal medyaya damgasını vurdu. En şık kıyafetlerini giyen dünyaca ünlü aktör, karşısına da papyon ve önlük taktığı Kuma isimli köpeğini oturttu.
Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux,Instagram'dan paylaştığı bu kareyle sosyal medyaya damgasını vurdu. En şık kıyafetlerini giyen dünyaca ünlü aktör, karşısına da papyon ve önlük taktığı Kumaisimli köpeğinioturttu.
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