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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Jennifer Aniston'ın eski eşi 'dan 'havalı' yemek!

    Jennifer Aniston'ın eski eşi , 'dan paylaştığı bu kareyle damgasını vurdu. En şık kıyafetlerini giyen dünyaca ünlü aktör, karşısına da papyon ve önlük taktığı Kuma isimli köpeğini oturttu.

    Havalı yemek!
    Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux, Instagram'dan paylaştığı bu kareyle damgasını vurdu. En şık kıyafetlerini giyen dünyaca ünlü aktör, karşısına da papyon ve önlük taktığı Kuma isimli köpeğini oturttu.

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