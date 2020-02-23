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'dan 'na 'doğum günü' sürprizi

, önceki gün 36. kutladı. İşadamı ise sevgilisinin oynadığı '' adlı tiyatro oyunundan esinlenenek renkli bir pasta yaptırdı.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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'Can'dan sürpriz
, önceki gün 36. yaş gününü kutladı. İşadamı Alican Ulusoy ise sevgilisinin oynadığı 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı tiyatro oyunundan esinlenenek renkli bir pasta yaptırdı.



Müstakbel eşinin sürpriziyle mutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, duygularını şöyle anlattı: "Beni kendimden daha çok düşünen güzel adam, en güzel hediyem..."

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