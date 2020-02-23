Hande Subaşı, önceki gün 36. yaş gününü kutladı. İşadamı Alican Ulusoy ise sevgilisinin oynadığı 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı tiyatro oyunundan esinlenenek renkli bir pasta yaptırdı.
Müstakbel eşinin sürpriziyle mutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, duygularını şöyle anlattı: "Beni kendimden daha çok düşünen güzel adam, en güzel hediyem..."
Müstakbel eşinin sürpriziyle mutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, duygularını şöyle anlattı: "Beni kendimden daha çok düşünen güzel adam, en güzel hediyem..."
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