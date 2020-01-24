Yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 7. bölümü de büyük ilgi gördü. Son bölümde Osman, Yannis'in tuzağına düştü. Sofia ve Yannis'in işkenceleriyle bayılan Osman, rüyasına giren Edebalı'nın ilhamıyla zincirlerini kırdı ve kaçmayı başardı.

Osman Bey, Ertuğrul Bey'den beyliğe vekalet görevini alan amcası Dündar'a meydan okumak pahasına, "Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır" sözleriyle savaşı ilan etti...

OSMAN, KARA HABERLE YIKILDI

Osman Bey için Edebalı'dan kızı Bala Hatun'u istemeye giden Selcan Hatun, Edebalı'nın "Bu işe rızam yoktur" cevabı karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Obada Selcan Hatun'u heyecanla bekleyen Osman ise kara haberi alınca adeta yıkıldı.

Kuruluş Osman'ın 7. Bölüm etiketi #KuruluşOsmanVakti, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi.