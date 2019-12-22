Beyazperdede rap rüzgarı

Türkiye'nin ilk rap müzik filmi 'Kovala' 17 Nisan 2020'de vizyonda... Çekimlerine Ocak ayında başlanacak olan filmin başrolünde rap şarkıcısı Stabil (Dağra Solmaz) oynayacak. Türkiye'nin ilk rap müzik filmi 'Kovala' 17 Nisan 2020'de vizyonda... Çekimlerine Ocak ayında başlanacak olan filmin başrolünde rap şarkıcısı Stabil (Dağra Solmaz) oynayacak.
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