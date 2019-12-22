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Beyazperdede rap rüzgarı

Türkiye'nin ilk filmi 'Kovala' 17 Nisan 2020'de vizyonda... Çekimlerine Ocak ayında başlanacak olan filmin başrolünde rap şarkıcısı Stabil () oynayacak.

Beyazperdede rap rüzgarı
Türkiye'nin ilk filmi 'Kovala' 17 Nisan 2020'de vizyonda... Çekimlerine Ocak ayında başlanacak olan filmin başrolünde rap şarkıcısı Stabil (Dağra Solmaz) oynayacak.

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