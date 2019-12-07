İkiay önce evlenen Elif Ece Uzun, balayına yerine işten işe koşuyor. Önceki akşam da bir defilenin sunumunu yapan manken, 'Uzun yıllar çalışacağım' dedi. İkiay önce evlenen Elif Ece Uzun, balayına yerine işten işe koşuyor. Önceki akşam da bir defilenin sunumunu yapan manken, 'Uzun yıllar çalışacağım' dedi.
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