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  • 07.12.2019
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balayına yerine işten işe koşuyor

İkiay önce evlenen , balayına yerine işten işe koşuyor. Önceki akşam da bir defilenin sunumunu yapan manken, "Uzun yıllar çalışacağım" dedi.

Uzun yıllar çalışacak
İkiay önce evlenen Elif Ece Uzun, balayına yerine işten işe koşuyor. Önceki akşam da bir defilenin sunumunu yapan manken, "Uzun yıllar çalışacağım" dedi.

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