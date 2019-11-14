Kendi gibi oyuncu Ebru Özkan ile 3 yıldır evli olan Ertan Saban, önceki akşam Cihangir'de ihanetin kitabını yazdı. Oyuncu, Smyrna adlı mekanda sarışın bir kadınla sarmaş dolaş objektife yakalandı.



İkili, objektiflerden habersiz samimiyeti ilerletti.



Saban, sarışın kadına dakikalarca böyle sarıldı.

SAMİMİ SOHBET

Geç saatlere dek samimi şekilde sohbet eden ikili, çıkışta flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Sarışın kadın, yüzünü gizlerken alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban ise pişkinlikte sınır tanımadı.

PES DOĞRUSU!

Çapkınlıkta yakalanan Saban şu sözlerle muhabirleri suçladı: "Ben evliyim ve bir çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?''



GÖZLER ALDATILAN EBRU'DA!



DOĞAN SAVAŞ