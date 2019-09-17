Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.09.2019
  • Gazete

’le soluğu ’nda aşk tazeliyor

Sırp şarkıcı ’le işadamı , önceki gün soluğu ’nın ’nda aldı. Çiftin sosyal medyaya yansıyan kareleri ‘Hayat güzel’ dedirtti.

Dolce Vita

Geçtiğimiz Temmuz'da aşklarına kaldıkları yerden devam kararı alan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, şu sıralar ikinci baharlarını yaşıyor... Beş aylık aranın ardından barışan ikili, sık sık çıktıkları yurt dışı tatillerinde aşk tazeliyor. Geçtiğimiz ay ABD'ye giden Sırp şarkıcı ile sosyetik işadamı, önceki gün ise soluğu İtalya'nın Sicilya Adası'nda aldı. Sessiz sedasız adanın yolunu tutan aşıklar, yakalanma korkusu olmadan baş başa romantik anlar yaşadı.

ADA KAÇAMAĞI YAPTILAR
Çiftin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü adadaki tatili ise ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Jahovic, adanın sokaklarında merdivene oturup aşkının objektifine gülümserken daha sonra poz verme sırası Saran'ındı. ile 'ın Sicilya kaçamağı ise nlar'ın meşhur 'Dolce Vita' (Tatlı hayat) sözünü akıllara getirdi.

İTALYAN İŞİ AŞK

37 yaşındaki şarkıcı ile kendinden 18 yaş büyük işadamı, ada sokaklarında birbirlerine böyle poz verdi.


Sırp şarkıcı, tatile çıkınca iki oğlunu eski eşi Mustafa Sandal'a emanet etti.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmina Jahovic’le Sadettin Saran soluğu Sicilya Adası’nda aşk tazeliyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri