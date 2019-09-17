Geçtiğimiz Temmuz'da aşklarına kaldıkları yerden devam kararı alan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, şu sıralar ikinci baharlarını yaşıyor... Beş aylık aranın ardından barışan ikili, sık sık çıktıkları yurt dışı tatillerinde aşk tazeliyor. Geçtiğimiz ay ABD'ye giden Sırp şarkıcı ile sosyetik işadamı, önceki gün ise soluğu İtalya'nın Sicilya Adası'nda aldı. Sessiz sedasız adanın yolunu tutan aşıklar, yakalanma korkusu olmadan baş başa romantik anlar yaşadı.

ADA KAÇAMAĞI YAPTILAR

Çiftin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü adadaki tatili ise ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Jahovic, adanın sokaklarında merdivene oturup aşkının objektifine gülümserken daha sonra poz verme sırası Saran'ındı. Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın Sicilya kaçamağı ise İtalyanlar'ın meşhur 'Dolce Vita' (Tatlı hayat) sözünü akıllara getirdi.

İTALYAN İŞİ AŞK

37 yaşındaki şarkıcı ile kendinden 18 yaş büyük işadamı, ada sokaklarında birbirlerine böyle poz verdi.



Sırp şarkıcı, tatile çıkınca iki oğlunu eski eşi Mustafa Sandal'a emanet etti.

AYDIN HAMZA