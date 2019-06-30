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  • 30.06.2019
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'ı sevgilisi Tuğba Coşkun korkusu sardı! ’i ‘Yer yok’ diye geri çevirdi

Başkanı , aşkı Tuğba Coşkun’un korkusundan geçmişle bağını kopardı. Orman, Bodrum’daki otelinde konaklamak isteyen eski aşkı Azeri ’i ‘Yer yok’ diye geri çevirdi. Başkan, bu sayede Coşkun’un kıskançlık krizini önledi.

Tuğba korkusu
Hızlı çapkın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Nisan'dan beri aşk yaşadığı Tuğba Coşkun korkusu sardı. Aşklarını ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Orman ile Coşkun'un ilişkisi devam ederken başkana iddiaya göre geçtiğimiz günlerde sürpriz bir telefon geldi. Telefonun ucundaki ise Orman'ın 2017'de aşk yaşadığı Azeri güzel Ulviyya Alex'ti.




Konuşulanlara göre Alex, geçtiğimiz yıllarda tatil yaptığı Orman'ın sahibi olduğu Gündoğan'daki Cape Bodrum Beach Resort'ta konaklamak için eski aşkından ricada bulundu. Ancak Coşkun'un kıskançlık yapmasından korkan başkan, Alex'i reddetti.



TEMKİNLİ BAŞKAN
Başka bir otel ayarlayan Alex, önceki gün ise Yalıkavak Moon Beach'te objektife yansıdı. Güzel model, kusursuz fiziğiyle plajda arz-ı endam ederken tüm bakışları üzerine topladı. İskelede yürüyüş yapan Azeri model, bir ara denize girmek için merdivenlere geldi. Suyu soğuk bulan manken, denize girmekten vazgeçip şezlonguna geri döndü.



51 yaşındaki Orman, kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la nadiren görüntü veriyor.


DOĞAN SAVAŞ

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