çapkınNisan'dan beri aşk yaşadığıkorkusu sardı. Aşklarınıilk kezduyurduğuilişkisi devam ederken başkanaiddiaya göre geçtiğimiz günlerde sürpriz birtelefon geldi. Telefonun ucundaki iseaşk yaşadığıKonuşulanlara göregeçtiğimizyıllarda tatil yaptığı Orman'ınkonaklamak için eski aşkındanricada bulundu. Ancakkıskançlıkyapmasından korkan başkan, Alex'i reddetti.Başka bir otel ayarlayanönceki gün iseGüzel model, kusursuz fiziğiyletüm bakışları üzerine topladı. İskelede yürüyüş yapanbir ara denize girmek için merdivenlere geldi. Suyu soğuk bulan manken, denize girmekten vazgeçip şezlonguna geri döndü.51 yaşındaki Orman, kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la nadiren görüntü veriyor.