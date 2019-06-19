Yıldız Asyalı, her yıl olduğu gibi bu yaz da halk plajında keyif çattı. Asyalı, önceki gün Gümüşlük'te deniz keyfi yaparken kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle selamladı... Başarılı oyuncu Yıldız Asyalı, her yıl olduğu gibi bu yaz da halk plajında keyif çattı. Asyalı, önceki gün Gümüşlük'te deniz keyfi yaparken kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle selamladı...
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