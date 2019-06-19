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  • 19.06.2019
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, bu yaz da halk plajında keyif çattı

, her yıl olduğu gibi bu yaz da halk plajında keyif çattı. Asyalı, önceki gün 'te deniz keyfi yaparken kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle selamladı...

Halk plajının 'Yıldız'ı
Başarılı oyuncu Yıldız Asyalı, her yıl olduğu gibi bu yaz da halk plajında keyif çattı. Asyalı, önceki gün Gümüşlük'te deniz keyfi yaparken kendisini görüntüleyen gazetecileri böyle selamladı...

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