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  • 08.06.2019
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'da stres attı

Uçtu uçtu Seda uçtu

Nişanlısı Ali Güzel ile dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu , düğün öncesi 'da stres attı. 'te görüntülenen Güven, önce iskeleden balıklama atlamak istedi.



Daha sonra buna cesaret edemeyen güzel oyuncu, çivileme atlayarak serin sulara daldı.



Seda Güven, nişanlısıyla Bodrum'da ön balayı yapıyor.

​DOĞAN SAVAŞ

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