Nişanlısı Ali Güzel ile dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Seda Güven, düğün öncesi Bodrum'da stres attı. Moon Beach'te görüntülenen Güven, önce iskeleden balıklama atlamak istedi.







Daha sonra buna cesaret edemeyen güzel oyuncu, çivileme atlayarak serin sulara daldı.







Seda Güven, nişanlısıyla Bodrum'da ön balayı yapıyor.



​DOĞAN SAVAŞ

