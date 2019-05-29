Türkiye'nin en zengin işadamlarından Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman, bir süre önce Barrus London isimli Türk markasıyla çalışmaya başladı... Gülman, ünlü marka için özel çizimler yaptı. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyetik çift; Yasemin Hekimoğlu ile Umur Gençoğlu'nun İtalya'nın
Venedik kentinde yaptıkları düğüne, kendi tasarımlarıyla katıldı. Gülman imzası taşıyan iki elbise de sosyetik ismin yakınlarından tam not aldı.
MARAKEŞ VE LONDRA'DA ŞATIŞTA
Tasarımcılığa soyunan ve kendi markasını yaratan diğer isim ise Ayşe Kucuroğlu oldu. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Kucuroğlu, önceki gün kızıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Öğlen saatlerinde girdiği AVM'de yakın dostlarıyla Cantinery'de oturup konuşan sosyetik güzel, basınla sohbet etti. Kucuroğlu, "Ortağım Deren Karaca ile birlikte giyim üzerine yeni bi r marka oluşturduk. Markanın ismi 'Carirfridaetc' şehir içi ve şehir dışından da çok güzel talepler var. Marakeş'te bir tasarım butiğinde ve Londra Assos'da satışlar başladı" dedi. Ayrıca bayramda ailecek Yunanistan'da tatil yapacağını söyleyen Kucuroğlu, tatil sonrası tekrar işinin başına döneceğini dile getirdi...
GİYSİLERİ MERAKLA BEKLENİYOR
Derin Mermerci önceki yıl modacılığa soyunmuş, hazır giyim markası NetWork adına kıyafet tasarlamıştı. Yasemin Özilhan ise İpekyol markası için koleksiyon hazırlamıştı.
- Saklambaç
- 29.05.2019
- Gazete
Feryal Gülman ve Ayşe Kucuroğlu moda dünyasına atıldı
Cemiyet hayatının iki gözde kadını, moda dünyasına atıldı. İşadamı Kemal Gülman’ın eski eşi Feryal Gülman, kendi tasarımlarını çizmeye başladı. Ayşe Kucuroğlu ise kendi markasını yarattı.
Türkiye'nin en zengin işadamlarından Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman, bir süre önce Barrus London isimli Türk markasıyla çalışmaya başladı... Gülman, ünlü marka için özel çizimler yaptı. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyetik çift; Yasemin Hekimoğlu ile Umur Gençoğlu'nun İtalya'nın
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