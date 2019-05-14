Hercai dizisinin hayranları sınır tanımadı! Mezar taşlarını alıp götürdüler...

Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin setinde ilginç bir olay yaşandı. Çekimleri Mardin'de gerçekleşen diziyi takip eden yöre halkı, önceki gün de seti ziyaret etti. 'Hercai' tutkunları, Reyyan ile Miran'ın imkansız aşkını anlatan dizinin mezarlık sahnesini de pür dikkat izledi. Çekim sonrası seti terk eden ekip, ertesi gün aynı yere gittiğinde ise sürprizle karşılaştı.
ÇILGIN HAYRANLIK
Set ekibi, Akın Akınözü'nün canlandırdığı 'Miran' karakterinin anne ve babasına ait mezar taşlarının yerinde olmadığını fark etti. Dizi ekibi, 'Hercai' fanları tarafından mezar taşının yerinden sökülerek götürüldüğünü öğrendi.
TURİZME KATKISI ÇOK
Bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyen set çalışanları, mezar taşını yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Bu olay üzerine sosyal medyada "İyi ki Akın Akınözü ile Ebru Şahin'i çalmamışlar" esprileri yapıldı. Bu arada dizi, yöre turizmine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanı ile Ortadoğu'dan pek çok kişi Mardin'e gidip hem Hercai setini ziyaret ediyor hem de şehrin ekonomisini canlandırıyor.
ÇILGIN HAYRANLIK
Set ekibi, Akın Akınözü'nün canlandırdığı 'Miran' karakterinin anne ve babasına ait mezar taşlarının yerinde olmadığını fark etti. Dizi ekibi, 'Hercai' fanları tarafından mezar taşının yerinden sökülerek götürüldüğünü öğrendi.
TURİZME KATKISI ÇOK
Bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyen set çalışanları, mezar taşını yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Bu olay üzerine sosyal medyada "İyi ki Akın Akınözü ile Ebru Şahin'i çalmamışlar" esprileri yapıldı. Bu arada dizi, yöre turizmine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanı ile Ortadoğu'dan pek çok kişi Mardin'e gidip hem Hercai setini ziyaret ediyor hem de şehrin ekonomisini canlandırıyor.
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