Hercai dizisinin hayranları sınır tanımadı! Mezar taşlarını alıp götürdüler... Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Hercai’nin fanları sınır tanımadı. Dizinin fanatik hayranları, ‘Miran’ karakterinin anne ve babasının mezar taşlarını hatıra diye alıp götürdü. Çekim ekibi ise duruma şaştı kaldı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin setinde ilginç bir olay yaşandı. Çekimleri Mardin'de gerçekleşen diziyi takip eden yöre halkı, önceki gün de seti ziyaret etti. 'Hercai' tutkunları, Reyyan ile Miran'ın imkansız aşkını anlatan dizinin mezarlık sahnesini de pür dikkat izledi. Çekim sonrası seti terk eden ekip, ertesi gün aynı yere gittiğinde ise sürprizle karşılaştı.



ÇILGIN HAYRANLIK

Set ekibi,







TURİZME KATKISI ÇOK

Bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyen set çalışanları, mezar taşını yeniden yaptırmak zorunda kaldı. Bu olay üzerine sosyal medyada "İyi ki Akın Akınözü ile Ebru Şahin'i çalmamışlar" esprileri yapıldı. Bu arada dizi, yöre turizmine büyük katkı sağlıyor. Ortadoğu'dan pek çok kişi Mardin'e gidip hem Hercai setini ziyaret ediyor hem de şehrin ekonomisini canlandırıyor. ilk günden itibaren milyonlarıekranına kilitleyen dizisetinde ilginç bir olay yaşandı.gerçekleşen diziyi takip eden yöre halkı, önceki gün de seti ziyaret etti. 'Hercai' tutkunları,imkansız aşkını anlatan dizinin mezarlık sahnesini de pür dikkat izledi. Çekim sonrası seti terk eden ekip,karşılaştı.Set ekibi, Akın Akınözü 'nün canlandırdığı 'Miran' karakterinin anne ve babasına ait mezar taşlarının yerinde olmadığını fark etti. Dizi ekibi, 'Hercai' fanları tarafından mezar taşının yerinden sökülerek götürüldüğünü öğrendi.Bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyen set çalışanları,zorunda kaldı. Bu olay üzerine sosyal medyadaesprileri yapıldı. Bu arada dizi, yöre turizmine büyük katkı sağlıyor. Türkiye 'nin dört bir yanı ileediyor hem de şehrin ekonomisini canlandırıyor. TÜM MANŞETLER