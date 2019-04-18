Gösteriş tutkusuyla bilinen eski manken Esin Moralıoğlu, dün 2. Sayfa'daki açıklamalarıyla şaşırttı. Eski eşi İshak Cerit sayesinde lüksün kapısını aralayan Moralıoğlu, şöyle dedi: "Bir aslan burcu olarak mücevherlere düşkünüm. Mücevherlerimi kiloyla alıyorum. Beğendiğim tasarımları Kapalıçarşı'daki esnaflara yaptırırım."





Açıklamasıyla ağızları açıkta bırakan eski manken, yeni işi hakkında da şunları söyledi: "Arsa alıp dükkana çeviriyorum. Birçok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'Önce evin olsun' deyip ev sahibi yapmışımdır. İstanbul'un taşı toprağı altın. 7 tepe oldu, 70 tepe. İstanbul'da nereye yatırım yaparsanız yapın kazanırsınız."