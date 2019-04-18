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  • 18.04.2019
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Servetlik takıları ile şov yapan eski manken yine şov yaptı

Servetlik takıları ile şov yapan eski manken , dün canlı yayında bu açıklamayı yaparak şaşırttı.

Mücevherlerimi kiloyla alıyorum

Gösteriş tutkusuyla bilinen eski manken Esin Moralıoğlu, dün 2. Sayfa'daki açıklamalarıyla şaşırttı. Eski eşi İshak Cerit sayesinde lüksün kapısını aralayan Moralıoğlu, şöyle dedi: "Bir aslan burcu olarak mücevherlere düşkünüm. Mücevherlerimi kiloyla alıyorum. Beğendiğim tasarımları 'daki esnaflara yaptırırım."



Açıklamasıyla ağızları açıkta bırakan eski manken, yeni işi hakkında da şunları söyledi: "Arsa alıp dükkana çeviriyorum. Birçok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'Önce evin olsun' deyip ev sahibi yapmışımdır. İstanbul'un taşı toprağı altın. 7 tepe oldu, 70 tepe. İstanbul'da nereye yatırım yaparsanız yapın kazanırsınız."

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