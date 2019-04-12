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  • 12.04.2019
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'li model Victoria's Secret'ın bu seneki son meleği oldu

İşte son melek!
ABD'li model Grace Elizabeth (22) Victoria's Secret'ın bu seneki son meleği oldu. Seksi model, yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen, Chanel, , Versace, , Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve gibi dünya devi moda evleriyle çalışıp, kendini kanıtladı.

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