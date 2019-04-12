ABD'li model Grace Elizabeth (22) Victoria's Secret'ın bu seneki son meleği oldu. Seksi model, yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evleriyle çalışıp, kendini kanıtladı.
- Saklambaç
- 12.04.2019
- Gazete
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