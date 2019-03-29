Uzun süredir İngiltere'de yaşayan işadamı Dikran Masis ile güzel eşi Yasemin Hanım, önceki gün Londra'daki Christie's Müzayede Evi'ndeydi. Buradaki açık artırmaya katılan Dikran Bey, 3. Napolyon'un da kullandığı bir cep saatini çok beğendi. Kesenin ağzını açan işadamı, saat için 459 bin İsviçre Frangı (2 milyon 570 bin lira) teklif etti.





EŞİ BENZERİ YOK

Açık artırmaya katılanlar, bu rakamı duyunca pes etti. Böylece Dikran Masis, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Öte yandan dünyada eşi benzeri olmayan saatin 18 ayar altın olduğu öğrenildi. Saate büyük bir hayranlıkla bakan Masis, "Onu çok özel günlerde takacağım" dedi.

Sık sık açık artırmalara katılan Masis çifti, geçtiğimiz yıl da Andy Warhol imzalı bir tabloyu 125 bin sterline (980 bin TL) almıştı.

3. Napolyon'un, bu saati yurtdışı ziyaretlerinde kullandığı söyleniyor.