ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, önceki gün Adana'daki sette köpek yavrularını sevdi. Oyuncu, paylaştığı bu kareyle de yüzleri gülümsetti.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, önceki gün Adana'daki sette köpek yavrularını sevdi. Oyuncu, paylaştığı bu kareyle de yüzleri gülümsetti.
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