Bundan yedi yıl önce Almanya'nın Nürnberg kentindeki tarihi bir şatoda evlenen Melisa Eliyeşil ve Faber-Castell'in varisi Charles von Faber Castell, dostları için kesenin ağzını açtı. Aşklarının 10. yılını İsviçre'nin lüks kayak merkezi St. Moritz'de kutlayan sosyetik ikili, 20 kişilik arkadaş grubunu da burada ağırladı. Faber-Castell çiftinin 20 kişilik arkadaşlarıyla Suvretta House isimli oteldeki konaklama, eğlence ve iki günlük tatilin masrafı ise 75 bin euro yani yaklaşık 450 bin lirayı buldu.

10 yıldan beri birlikte olan ve 2012'de evlenen çift, önceki akşam da dostlarıyla maskeli balo düzenledi.