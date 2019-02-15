Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2016'da boşandığı eski eşi Asena Atalay'a oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açmıştı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde dün görülen davada mahkeme; velayetin Atalay'da kalmasına hükmetti.



Yedi yaşındaki oğlunun velayetinin kendisinde kalmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan Asena Atalay'ın ilk sözleri, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' şeklinde oldu.