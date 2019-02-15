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  • 15.02.2019
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Beşiktaşlı futbolcu 'in eski eşi 'dan 14 Şubat paylaşımı

14 Şubat hediyesi

Beşiktaşlı futbolcu , 2016'da boşandığı eski eşi 'a oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açmıştı. 11. Aile Mahkemesi'nde dün görülen davada mahkeme; velayetin Atalay'da kalmasına hükmetti.

Yedi yaşındaki oğlunun velayetinin kendisinde kalmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan Asena Atalay'ın ilk sözleri, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' şeklinde oldu.

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