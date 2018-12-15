Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.12.2018
  • Gazete

'e aşk uğuru! Amine Gülşe Mesut Özil'i tribünden destekledi

’dan beri forma şansı bulamayan Arsenalli , önceki akşam sahadaydı. Aşkı Amine Gülşe’nin tribünden izlediği Özil, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı...



İngiltere Premier Ligi takım-larından Arsenal'de 11 Kasım'dan beri forma şansı bulamayan Mesut Özil'e aşk uğuru... Türk yıldız, takımının önceki akşam Karabağ ile mücadelesinde yeşil sahada boy gösterip; performansıyla da maçın yıldızı oldu. Birkaç gün önce İngiltere'ye giden Amine Gülşe de özel locadan nişanlısını izledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMesut Özil'e aşk uğuru! Amine Gülşe Mesut Özil'i tribünden destekledi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar