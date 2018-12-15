İngiltere Premier Ligi takım-larından Arsenal'de 11 Kasım'dan beri forma şansı bulamayan Mesut Özil'e aşk uğuru... Türk yıldız, takımının önceki akşam Karabağ ile mücadelesinde yeşil sahada boy gösterip; performansıyla da maçın yıldızı oldu. Birkaç gün önce İngiltere'ye giden Amine Gülşe de özel locadan nişanlısını izledi.
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