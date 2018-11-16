Eski eşi yeni ortağı

Güzel oyuncu Hande Subaşı ile Can Tursan arasındaki aşk bitse de ikili dost kaldı. Eski eşiyle görüşmeyi sürdüren Subaşı, Tursan’ı menajeri yaptı
Hande Subaşı, ayrıldıktan sonra düşman kesilen magazin dünyasının ünlülerine ders verdi... Subaşı, 2016'da 4 yıllık evliliğini bitirdiği Can Tursan'la arkadaş kalmayı başarmıştı. İkili, önceki akşam da Nişantaşı'ndaydı.
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