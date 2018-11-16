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  • 16.11.2018
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eşi yeni ortağı

Güzel oyuncu ile arasındaki aşk bitse de ikili dost kaldı. eşiyle görüşmeyi sürdüren Subaşı, Tursan’ı menajeri yaptı

Eski eşi yeni ortağı


Hande Subaşı, ayrıldıktan sonra düşman kesilen magazin dünyasının ünlülerine ders verdi... Subaşı, 2016'da 4 yıllık evliliğini bitirdiği Can Tursan'la arkadaş kalmayı başarmıştı. İkili, önceki akşam da Nişantaşı'ndaydı.
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