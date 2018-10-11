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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:34
  • Gazete

mini alışveriş

Mini mini alışveriş
Güzel oyuncu , yoğun set ortamından bulduğu ilk fırsatta soluğu önceki gün Etiler Akmerkez'de aldı. eteğiyle dikkat çeken Bahadır, mağazaları dolaşıp kışlık alışveriş yaptı.

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