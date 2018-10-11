Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, yoğun set ortamından bulduğu ilk fırsatta soluğu önceki gün Etiler Akmerkez'de aldı. Mini eteğiyle dikkat çeken Bahadır, mağazaları dolaşıp kışlık alışveriş yaptı.
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:34
- Gazete
Mini mini alışveriş
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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