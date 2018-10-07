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  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:04
  • Gazete

'den için dev transfer

Başkanı Agnelli, yakında doğum yapacak Türk sevgilisi için Kraliçe II. Elizabeth’le anlaştı… Kraliyet Tıp Derneği Başkanı Dr. Glenville, 1 milyon Euro karşılığında Deniz’in beslenme programını hazırlayacak…

Dev transfer
Aşkları İtalyan ve Türk medyasına bomba gibi düşen ve aylarca konuşulan eski manken Deniz Akalın ve sevgilisi Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yeni bebekleri için kesenin ağzını açtı. Her yıl 3 kez 'a gelen , eşinin rahat bir hamilelik geçirmesi için İngiltere Kraliyet Tıp Derneği'nin Beslenme Bölümü Başkanı Doktor 'le anlaştı. Dünyanın sayılı doktorlarından biri olarak gösterilen ve yazdığı kitaplarla milyonlarca kişiye yön veren Marilyn Glenville, Deniz Akalın'ın beslenmesini yönlendirecek. Bu anlaşma gereği Dr. Glenville'in alacağı ücret açıklanmazken, medyada 1 milyon Euro iddiası ortaya atıldı. Dr. Glenville, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 3 doğumundan önce de beslenme çizelgesi hazırlamıştı. 100 milyar dolarlık şirketlerin varisi olan Andrea Agnelli, Livia Selin adını verdikleri ilk bebek sonrası Türk sevgilisine doğum hediyesi olarak İtalya'nın en pahalı yerlerinden Como Gölü bölgesinden 21 milyon Euro'ya malikane almıştı.



Marilyn Glenville

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