Dersimiz saygı

ABD'de kurduğu Atlantic Records adlı plak şirketi ile 50 yıl dünya müziğini yönlendiren merhum Ahmet Ertegün'ün, Bodrum'daki evi de eşi Mica Hanım'a kalan yadigarlardan... Mick Jagger'dan Sting'e, Rothschild'lerden Rockefeller'lara kadar birçok ismi ağırladığı eve, birkaç yıl önce 13 milyon dolar teklif edildi. Ancak Mica Ertegün, "Ahmet bana, 'Vatanımdaki o evi çok seviyorum, sakın satma' demişti. O yüzden 13 değil, 113 milyon dolar da verseler yine de satmam" açıklaması yapmıştı.
İBRETLİK TALİMAT...
Sağlık sorunları nedeniyle 2 yıldır Bodrum'a gelemeyen Mica Ertegün, evde bulunan 1'i erkek 2'si kadın 3 yardımcısına da şu talimatı verdi: "Evin dışı da en az içi kadar temiz olacak. Burası bizim için çok kıymetli. O yüzden evin önünde tek bir çöp ya da izmarit dahi olmasın.
DOĞAN SAVAŞ
İBRETLİK TALİMAT...
Sağlık sorunları nedeniyle 2 yıldır Bodrum'a gelemeyen Mica Ertegün, evde bulunan 1'i erkek 2'si kadın 3 yardımcısına da şu talimatı verdi: "Evin dışı da en az içi kadar temiz olacak. Burası bizim için çok kıymetli. O yüzden evin önünde tek bir çöp ya da izmarit dahi olmasın.
DOĞAN SAVAŞ
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