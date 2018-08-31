10 numara tatil

Juventus futbol takımı ile Fiat'ın patronu Andrea Agnelli'nin Bodrum tatili sürüyor. Geçtiğimiz gün Türk aşkı Deniz Akalın ve çocuklarıyla Yalıkavak'taki Moon Beach'te deniz keyfi yapan İtalyan işadamı, konaklamak için ise ultra lüks bir yer tercih etti.
Ailesine ait 100 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin patronlarından biri olan Agnelli, Cennet Koyu'ndaki ailesiyle Mandarin Orieantal'in geceliği 19 bin euro'luk villasını seçti. Burada 10 gün kalacak olan İtalyan işadamı ile Türk sevgilisi, Bodrum tatilinde sadece konaklama için 1 buçuk milyon lira harcamış olacak.
GECELİK 19 BİN EURO!
Andrea Agnelli'nin Türk aşkı Deniz Akalın ve çocuklarıyla geldiği Bodrum'da tatili 10 gün boyunca devam edecek.
DOĞAN SAVAŞ
Ailesine ait 100 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin patronlarından biri olan Agnelli, Cennet Koyu'ndaki ailesiyle Mandarin Orieantal'in geceliği 19 bin euro'luk villasını seçti. Burada 10 gün kalacak olan İtalyan işadamı ile Türk sevgilisi, Bodrum tatilinde sadece konaklama için 1 buçuk milyon lira harcamış olacak.
GECELİK 19 BİN EURO!
Andrea Agnelli'nin Türk aşkı Deniz Akalın ve çocuklarıyla geldiği Bodrum'da tatili 10 gün boyunca devam edecek.
DOĞAN SAVAŞ
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