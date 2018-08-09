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Acılı Bieber!

Acılı Bieber!
Kısa bir süre önce nişanlanan Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki gün New York'ta bisiklete binerken görüntülendi. 24 yaşındaki şarkıcı, bir anda başını iki elinin arasına alıp ağlamaya başladı. 'i güzel model nişanlısı da güçlükle teselli edebildi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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