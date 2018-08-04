Cici babadan ziyafet

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'ın ilişkisi, farklı bir boyuta geçti. Bahar aylarından beri aşk yaşadığı Kocabay'ı çok sevdiği bilinen Yeşilçay, önceki gün sevgilisiyle oğlunu bir araya getirdi. Bu buluşma ise Nurgül Yeşilçay'ın instagram'da yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Yeşilçay; oğlu, sevgilisi ve oyuncu yeğeni Buse Çelik'in yer aldığı bu fotoğrafa ise "Antep'i yedik, sıra İstanbul'da" diye yazdı. 42 yaşındaki Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat'la Necati Kocabay'ı tanıştırması, "Bu aşk, adım adım evliliğe gidiyor" yorumları yaptırdı.
ÖZER'LE DE TANIŞTI
Bu arada daha Nurgül Yeşilçay'ın kısa bir süre önce yapımcı aşkı Necati Kocabay ile eski eşi Cem Özer'i de yemekte buluşturduğu öğrenildi. Çevresine Kocabay için övgüler yağdıran güzel oyuncunun sevgilisiyle aynı eve taşındığı da konuşuluyor.
ÖZER'LE DE TANIŞTI
Bu arada daha Nurgül Yeşilçay'ın kısa bir süre önce yapımcı aşkı Necati Kocabay ile eski eşi Cem Özer'i de yemekte buluşturduğu öğrenildi. Çevresine Kocabay için övgüler yağdıran güzel oyuncunun sevgilisiyle aynı eve taşındığı da konuşuluyor.
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