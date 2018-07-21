Kalbi de star

Örümcek Adam, Power Rangers ve Açlık Oyunları gibi filmlerin yıldızı Elizabeth Banks, geçtiğimiz günlerde geldiği İstanbul'da mütevazılık dersi verdi. Sosyal medydan ülkemize övgüler yağdıran yıldız, geçtiğimiz gün Kapalıçarşı'ya gitti.
Fotoğraf çektirdiği hayranının telefonunun olmadığını öğrenen Elizabeth Banks, bu Türk genciyle selfie'sini sosyal medyada paylaşıp altına İngilizce şöyle not düştü: "Kapalıçarşı'da bir hayranımla tanıştım, telefonu yoktu. Ben de bu fotoğrafı paylaşacağıma dair söz verdim. Umarım bunu görür!"
Fotoğraf çektirdiği hayranının telefonunun olmadığını öğrenen Elizabeth Banks, bu Türk genciyle selfie'sini sosyal medyada paylaşıp altına İngilizce şöyle not düştü: "Kapalıçarşı'da bir hayranımla tanıştım, telefonu yoktu. Ben de bu fotoğrafı paylaşacağıma dair söz verdim. Umarım bunu görür!"
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