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Kalbi de star

Kalbi de star
, ve Açlık Oyunları gibi filmlerin yıldızı Elizabeth Banks, geçtiğimiz günlerde geldiği İstanbul'da mütevazılık dersi verdi. Sosyal medydan ülkemize övgüler yağdıran yıldız, geçtiğimiz gün Kapalıçarşı'ya gitti.

Fotoğraf çektirdiği hayranının telefonunun olmadığını öğrenen , bu Türk genciyle selfie'sini sosyal medyada paylaşıp altına İngilizce şöyle not düştü: "Kapalıçarşı'da bir hayranımla tanıştım, telefonu yoktu. Ben de bu fotoğrafı paylaşacağıma dair söz verdim. Umarım bunu görür!"


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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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