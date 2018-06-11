Geçtiğimiz hafta aşkı Umut Evirgen'le Paris'e giden Tuba Büyüküstün, İstanbul'a döner dönmez ikizleriyle hasret giderdi. Oyuncu, eski eşi Onur Saylak'tan olan kızları Maya ve Toprak'la önceki gün oyunlar oynadı.
Tuba hasret gİderdİ
Etiketler: tuba büyüküstün , Onur Saylak , İstanbul , Paris
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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