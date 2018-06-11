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Tuba hasret gİderdİ

Tuba hasret gİderdİ
Geçtiğimiz hafta aşkı Umut Evirgen'le Paris'e giden Tuba Büyüküstün, 'a döner dönmez ikizleriyle hasret giderdi. Oyuncu, eski eşi 'tan olan kızları Maya ve Toprak'la önceki gün oyunlar oynadı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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