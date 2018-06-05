Rol aldığı dizilerdeki oyunculuğu sürekli eleştirilen Hande Erçel, Londra'da da umduğunu bulamadı! Son olarak Tolgahan Sayışman ile bir dizide rol alan Erçel, geçtiğimiz hafta oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye gitmişti. Dünyaca ünlü London Film Academy'deki (Londra Film Akademisi) profesyonel oyunculara yönelik yoğun eğitim programına katılmak isteyen ünlü oyuncu, öncesinde gerçekleştirilen elemeleri geçemedi.
AYLIK 45 BİN LİRA...
Belçim Bilgin'in de eğitim aldığı profesyonel sınıflara girmek için çabalayan Erçel, 3 kez seçmelere katıldı. Üçünde de geçer not alamayan 24 yaşındaki oyuncu, çaresiz okuldaki 3 aylık başka bir oyunculuk kursuna katıldı. Erçel'in diğerine göre başlangıç seviyesinde eğitimin verildiği kursa aylık 7 bin 500 pound (yaklaşık 46 bin 500 lira) ödediği öğrenildi.
DİLLERE DÜŞMÜŞTÜ
Burada katıldığı workshoplar ile oyunculuğunu geliştirmeyi hedefleyen güzel oyuncunun program sonunda amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu oldu. Oyunculuktaki yeteneği sürekli sosyal medyanın diline düşen hatta geçtiğimiz yıl 'En İyi Komedi Kadın Oyuncusu' seçildiği için Demet Akbağ tarafından da eleştirilen Hande Erçel'in oyunculuk konusunda Londra'daki eğitmenleri de ikna edememesi "Hande sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sınıfta kaldı" dedirtti.
Hande Erçel, bir yandan da yabancı dilini geliştirmeyi planlıyor.
AYLIK 45 BİN LİRA...
Belçim Bilgin'in de eğitim aldığı profesyonel sınıflara girmek için çabalayan Erçel, 3 kez seçmelere katıldı. Üçünde de geçer not alamayan 24 yaşındaki oyuncu, çaresiz okuldaki 3 aylık başka bir oyunculuk kursuna katıldı. Erçel'in diğerine göre başlangıç seviyesinde eğitimin verildiği kursa aylık 7 bin 500 pound (yaklaşık 46 bin 500 lira) ödediği öğrenildi.
DİLLERE DÜŞMÜŞTÜ
Burada katıldığı workshoplar ile oyunculuğunu geliştirmeyi hedefleyen güzel oyuncunun program sonunda amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu oldu. Oyunculuktaki yeteneği sürekli sosyal medyanın diline düşen hatta geçtiğimiz yıl 'En İyi Komedi Kadın Oyuncusu' seçildiği için Demet Akbağ tarafından da eleştirilen Hande Erçel'in oyunculuk konusunda Londra'daki eğitmenleri de ikna edememesi "Hande sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sınıfta kaldı" dedirtti.
Hande Erçel, bir yandan da yabancı dilini geliştirmeyi planlıyor.
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