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Yıldızlı iftar

Önceki akşam ’un fethinin 565. yılı şerefine verilen iftara ünlü isimler katıldı. Yaklaşan leri değerlendiren sanat camiasının ünlüleri, ‘Açık ara ’nin lideri bellidir: ’ dedi

Yıldızlı iftar
Sanat dünyasının ünlüleri, önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda buluştu. İstanbul'un fethinin 565. yılının da kutlandığı geceye Orhan Gencebay, , Alişan, , Polat Yağcı, Tatlıses, Mustafa Keser, , İvana Sert ve gibi isimler katıldı. İftar davetinin ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Ünlü isimler, yaklaşan lerle ilgili de görüşlerini bildirdi.

ŞAMPİYON BELLİ...
Alişan, "Açık ara Türkiye'nin lideri bellidir: Recep Tayyip Erdoğan... Açıkladığı vaatleriyle Türkiye'yi ve halkını ileri taşıma sevdasında olduğunu bir kez daha gördük" dedi. Ece Erken ise şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız bu seçim kampanyasında açık farkla önde. Diğer liderleri konuşmaya bile gerek yok."



İbrahim Tatlıses'le kızı Dilan Çıtak Tatlıses; Ece Erken, Alişan ve 'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ünlü moda ikonu İvana Sert, davetin en şık isimleri arasındaydı...



, yemek sonrası dostlarıyla seçimler hakkında konuştu.



Ece Erken, Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ile...



Geceye katılanlar arasında şarkıcı Reyhan Karaca da vardı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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