Yıldızlı iftar

Sanat dünyasının ünlüleri, önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda buluştu. İstanbul'un fethinin 565. yılının da kutlandığı geceye Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Alişan, Ece Erken, Polat Yağcı, Dilan Çıtak Tatlıses, Mustafa Keser, İpek Açar, İvana Sert ve Fettah Can gibi isimler katıldı. İftar davetinin ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Ünlü isimler, yaklaşan seçimlerle ilgili de görüşlerini bildirdi.
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Alişan, "Açık ara Türkiye'nin lideri bellidir: Recep Tayyip Erdoğan... Açıkladığı vaatleriyle Türkiye'yi ve halkını ileri taşıma sevdasında olduğunu bir kez daha gördük" dedi. Ece Erken ise şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız bu seçim kampanyasında açık farkla önde. Diğer liderleri konuşmaya bile gerek yok."
İbrahim Tatlıses'le kızı Dilan Çıtak Tatlıses; Ece Erken, Alişan ve Polat Yağcı'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ünlü moda ikonu İvana Sert, davetin en şık isimleri arasındaydı...
Orhan Gencebay, yemek sonrası dostlarıyla seçimler hakkında konuştu.
Ece Erken, Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ile...
Geceye katılanlar arasında şarkıcı Reyhan Karaca da vardı.
ŞAMPİYON BELLİ...
Alişan, "Açık ara Türkiye'nin lideri bellidir: Recep Tayyip Erdoğan... Açıkladığı vaatleriyle Türkiye'yi ve halkını ileri taşıma sevdasında olduğunu bir kez daha gördük" dedi. Ece Erken ise şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız bu seçim kampanyasında açık farkla önde. Diğer liderleri konuşmaya bile gerek yok."
İbrahim Tatlıses'le kızı Dilan Çıtak Tatlıses; Ece Erken, Alişan ve Polat Yağcı'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ünlü moda ikonu İvana Sert, davetin en şık isimleri arasındaydı...
Orhan Gencebay, yemek sonrası dostlarıyla seçimler hakkında konuştu.
Ece Erken, Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ile...
Geceye katılanlar arasında şarkıcı Reyhan Karaca da vardı.
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