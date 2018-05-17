Minikleri 'Neşe'lendirdi

Eski nişanlısı Yavuz Yılmaz'ın vefatından sonra kendini hayır işlerine adayan Neşe Sapmaz, miniklerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda yurt genelindeki çok sayıda okul için kitap kampanyası başlatan ünlü sunucu, bu kez de Ramazan ayı için düğmeye bastı.
Sapmaz, yardımseverlerin fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahibi okullara Ramazan erzak paketi olarak ulaştırmak için yola çıktı. Sunucu, önceki gün Gaziantep'teki bir okula 100 tavuk ve 200 paket makarna yolladı. İhtiyaç sahiplerini sevindiren Sapmaz, herkesi kampanyaya desteğe çağırdı.
Sapmaz "minik kalplere ne kadar mutluluk doldurabilirsem o kadar mutlu oluyorum" dedi.
Aydın HAMZA
Sapmaz, yardımseverlerin fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahibi okullara Ramazan erzak paketi olarak ulaştırmak için yola çıktı. Sunucu, önceki gün Gaziantep'teki bir okula 100 tavuk ve 200 paket makarna yolladı. İhtiyaç sahiplerini sevindiren Sapmaz, herkesi kampanyaya desteğe çağırdı.
Sapmaz "minik kalplere ne kadar mutluluk doldurabilirsem o kadar mutlu oluyorum" dedi.
Aydın HAMZA
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