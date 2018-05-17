Minikleri 'Neşe'lendirdi

nişanlısıvefatından sonra kendini hayır işlerine adayanminiklerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda yurt genelindeki çok sayıda okul içinbaşlatan ünlü sunucu, bu kez de Ramazan ayı için düğmeye bastı., yardımseverlerin fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahibi okullaraolarak ulaştırmak için yola çıktı. Sunucu, önceki günyolladı. İhtiyaç sahiplerini sevindiren Sapmaz, herkesi kampanyaya desteğe çağırdı.Sapmaz "minik kalplere ne kadar mutluluk doldurabilirsem o kadar mutlu oluyorum" dedi.