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nereye!

, attan inip eşeğe bindi! ’le evliyken Lamborghini kullanan Atalay, önceki gün Nişantaşı’nda 50 bin liralık araçla gezdi

Nereden nereye!
Ünlü futbolcu Caner Erkin'le evli olduğu dönemde lüks spor otomobilleriyle gündem olan Asena Atalay'ın eski şaşaalı günlerinden eser kalmadı. Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Atalay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 2 yıl öncesine kadar 2 milyon lira değerindeki Lamborghini marka lüks otomobiliyle sokaklarında havasını atan sunucu, bu kez mütevazı bir araçla objektiflere takıldı...




(CANER'SİZ GÜNLER)

BU KEZ HAVA ATMAK YERİNE KAÇTI
Atalay'ın 50 bin liralık Hyundai Accent marka otomobile binmesi "Ne oldum değil, ne olacağım!" sözünü akıllara getirdi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Atalay, hızla aracına atladı. Objektifleri görünce yüzü asılan sunucu, soruları yanıtsız bıraktı. Bu arada eski eşi Caner Erkin'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek futbolcunun servetinin yarısını isteyen Atalay, bunun üzerine mahkemeye başvurmuştu. Atalay'ın bu başvurusu ise geçtiğimiz gün reddedilmişti...




Geçtiğimiz yıllarda lüks spor arabalarıyla İstanbul sokaklarında oto şov yapan , eski günlerini mumla arar oldu. Atalay, bu haliyle " nereye!" dedirtti.



YENİ PRENSES ŞÜKRAN
Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncu 'yla evli olan , artık kızları Mihran'a hamile olan eşinin üzerine titriyor.

AYDIN HAMZA
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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