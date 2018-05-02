Ünlü futbolcu Caner Erkin'le evli olduğu dönemde lüks spor otomobilleriyle gündem olan Asena Atalay'ın eski şaşaalı günlerinden eser kalmadı. Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Atalay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 2 yıl öncesine kadar 2 milyon lira değerindeki Lamborghini marka lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında havasını atan sunucu, bu kez mütevazı bir araçla objektiflere takıldı...
(CANER'SİZ GÜNLER)
BU KEZ HAVA ATMAK YERİNE KAÇTI
Atalay'ın 50 bin liralık Hyundai Accent marka otomobile binmesi "Ne oldum değil, ne olacağım!" sözünü akıllara getirdi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Atalay, hızla aracına atladı. Objektifleri görünce yüzü asılan sunucu, soruları yanıtsız bıraktı. Bu arada eski eşi Caner Erkin'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek futbolcunun servetinin yarısını isteyen Atalay, bunun üzerine mahkemeye başvurmuştu. Atalay'ın bu başvurusu ise geçtiğimiz gün reddedilmişti...
Geçtiğimiz yıllarda lüks spor arabalarıyla İstanbul sokaklarında oto şov yapan Asena Atalay, eski günlerini mumla arar oldu. Atalay, bu haliyle "Nereden nereye!" dedirtti.
YENİ PRENSES ŞÜKRAN
Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncu Şükran Ovalı'yla evli olan Caner Erkin, artık kızları Mihran'a hamile olan eşinin üzerine titriyor.
AYDIN HAMZA
(CANER'SİZ GÜNLER)
BU KEZ HAVA ATMAK YERİNE KAÇTI
Atalay'ın 50 bin liralık Hyundai Accent marka otomobile binmesi "Ne oldum değil, ne olacağım!" sözünü akıllara getirdi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Atalay, hızla aracına atladı. Objektifleri görünce yüzü asılan sunucu, soruları yanıtsız bıraktı. Bu arada eski eşi Caner Erkin'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek futbolcunun servetinin yarısını isteyen Atalay, bunun üzerine mahkemeye başvurmuştu. Atalay'ın bu başvurusu ise geçtiğimiz gün reddedilmişti...
Geçtiğimiz yıllarda lüks spor arabalarıyla İstanbul sokaklarında oto şov yapan Asena Atalay, eski günlerini mumla arar oldu. Atalay, bu haliyle "Nereden nereye!" dedirtti.
YENİ PRENSES ŞÜKRAN
Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncu Şükran Ovalı'yla evli olan Caner Erkin, artık kızları Mihran'a hamile olan eşinin üzerine titriyor.
AYDIN HAMZA
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