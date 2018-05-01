Gazino açıyor

2 yıl önce butik otel satın alanticari yatırımlarına devam ediyor. Önceki günkuaför çıkışı objektiflere yansıyanbu yazhizmete açacağı gazinosunun heyecanını yaşadığını söyledi., yeni projesini şu sözlerle anlattı:Ticaret zor ve batması kolay bir iş kolu; ama arkadaşlarım sağ olsun hep yanımdalar" diye konuştu.