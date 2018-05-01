Gazino açıyor

Çeşme'de 2 yıl önce butik otel satın alan Emre Altuğ, ticari yatırımlarına devam ediyor. Önceki gün Etiler'deki kuaför çıkışı objektiflere yansıyan Altuğ, bu yaz Alaçatı'da hizmete açacağı gazinosunun heyecanını yaşadığını söyledi.
Altuğ, yeni projesini şu sözlerle anlattı: "Bir yer aldık gazinoyu orada açacağız. Deniz Seki, Cenk Eren, Yaşar ve ben sahne alacağım. Ticaret zor ve batması kolay bir iş kolu; ama arkadaşlarım sağ olsun hep yanımdalar" diye konuştu.
Aydın HAMZA
Altuğ, yeni projesini şu sözlerle anlattı: "Bir yer aldık gazinoyu orada açacağız. Deniz Seki, Cenk Eren, Yaşar ve ben sahne alacağım. Ticaret zor ve batması kolay bir iş kolu; ama arkadaşlarım sağ olsun hep yanımdalar" diye konuştu.
Aydın HAMZA
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