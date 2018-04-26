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’ya adım adım takip

Leo’ya adım adım takip
Güzel oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz ay boşandığı ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Dört yaşındaki n, bisikletini oradan oraya sürerken 44 yaşındaki oyuncu da onun peşinde koşturdu.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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