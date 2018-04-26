Leo’ya adım adım takip

; 29 / 16 29 / 15 25 / 8 20 / 2 25 / 9 30 / 10 27 / 9 30 / 18 19 / -1 26 / 12 33 / 16 29 / 8 27 / 8 27 / 7 23 / 5 28 / 11 25 / 9 18 / 5 26 / 7 27 / 11 29 / 11 28 / 13 27 / 6 27 / 7 30 / 15 27 / 8 29 / 11 31 / 14 28 / 12 27 / 9 20 / 3 28 / 10 28 / 13 19 / 12 25 / 5 19 / 8 28 / 17 27 / 8 26 / 7 28 / 18 27 / 13 29 / 14 30 / 14 29 / 9 25 / 10 20 / 1 26 / 5 26 / 6 27 / 9 31 / 13 27 / 9 29 / 17 29 / 14 27 / 12 26 / 8 27 / 13 30 / 13 24 / 16 29 / 12 23 / 7 24 / 9 24 / 8 19 / 10 31 / 15 20 / 11 30 / 12 19 / 11 26 / 14 17 / 12 25 / 6 31 / 16 22 / 12 23 / 13 28 / 11 20 / 12 27 / 10 27 / 11 18 / 4 25 / 12 24 / 7 22 / 13 Güzel
oyuncu Hande Ataizi,
geçtiğimiz
ay boşandığı
ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den
olan oğlu Leon
ile önceki gün Nişantaşı'nda
objektiflere
yansıdı.
Dört
yaşındaki Leo
n, bisikletini oradan oraya sürerken
44
yaşındaki oyuncu
da onun peşinde koşturdu. Halil ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
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