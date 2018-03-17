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'Yurt'ta cihanda aşk

Yurtta cihanda aşk
Bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin'le beraber olan Tuğba Yurt, önceki gün aşka geldi. 30 yaşındaki popçu, 23 yaşındaki sevgilisiyle fotoğrafının altına 'Love' yazdı.
Tuğba Yurt'un bu romantik paylaşımına de kayıtsız kalmadı. Gurbetçi futbolcu, güzel aşkına "İyi kim... Seni seviyorum" diye karşılık verdi. İkilinin, bu halleri "Yakında düğün olabilir" yorumu yaptırdı.
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