'Yurt'ta cihanda aşk

Bir süredir Almanya'nın FCSt. Pauli takımında oynayanEnver Cenk Şahin'le beraberolan Tuğba Yurt, önceki günaşka geldi. 30 yaşındaki popçu,23 yaşındaki sevgilisiylefotoğrafının altına 'Love' yazdı. Tuğba Yurt'un bu romantikpaylaşımına Enver Cenk Şahinde kayıtsız kalmadı. Gurbetçifutbolcu, güzel aşkına "İyi kim...Seni seviyorum" diye karşılıkverdi. İkilinin, bu halleri "Yakındadüğün olabilir" yorumu yaptırdı.
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