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Klip adresi

Klip adresi Hasankeyf
'Takvim' şarkısıyla sevilen Bahadır Tatlıöz, 'Su Yolunu Bulur' şarkısına Batman Hasankeyf'te klip çekti. Popçu, sular altındaki ilçenin tarihi güzelliklerini gençlere aktarmak istediğini söyleyerek takdir topladı.
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