11 milyonluk pay

Türkiye'yi sarsan miras savaşı, 14 yıl önce başladı. Adanalı Sevilay Çınar'ın ortaya attığı iddia, herkesi şoka uğrattı. Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın, Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiği söyleyen Çınar, aileye dava açtı. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, geçen yıl Sevilay Sabancı Çınar'ın, Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğunu açıkladı. Bunun üzerine evli ve 2 çocuk annesi Çınar, aileye "mal tespiti davası" açtı.





Tespit davası açılan gayrimenkuller arasında ailenin İstanbul Emirgan'da bulunan ve değeri 400 milyon lira olan Atlı Köşk'ü de vardı. Söz mahkemede! Bir zamanlar Sakıp Sabancı'nın yaşadığı köşk, şu anda müze olarak kullanılmaktaydı. Mahkeme süren dava kapsamında Atlı Köşk'te (Sabancı Müzesi) keşif yapılmasına karar verdi. Bilirkişi, köşkün değerinin Ekim 2017'de 400 milyon lira, davanın açıldığı 23 Ekim 2009 itibarıyla ise 210 milyon lira olduğunu vurguladı.



Sevilay Sabancı'nın babası İhsan Sabancı 1979 yılında hayatını kaybetti.



Davacı Çınar'ın 32/1152 payına isabet eden alacağının ise 11 milyon 111 bin lira olduğunu hesaplayan bilirkişi, 2009'dan geriye dönük 5 yıl için alacağı ecri misil bedelinin de 86 bin 597 lira olarak hesapladı. Mahkemenin Çınar'ın talebi doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.



Ali OKTAY