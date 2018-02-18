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Suçüstü yakalandı!

, eski aşkını stalk yaparken yani sosyal medyada gizli gizli takip ederken ’e yakalandı! Durumu fark eden İpek, güzel şarkıcıyla ilişkisini bitirip Serengil’i takipten çıkardı

Suçüstü yakalandı!


Yıllardır küs olduktan sonra barışıp aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil ile Yaşar İpek aşkında mutsuz son! Güzel şarkıcının geçtiğimiz haftalarda 3 gün hapis yattığı günlerde ona destek olan ve "Temmuz'da evleneceğiz" diyen Ipek, dün büyük bir şok yaşadı.

Yaşar İpek, 'in eski aşkı Özay Bakır'ın instagram'da yaptığı bir yorumu beğendiğini gördü. Serengil'in halen eski sevgilisinin profilinde gezindiğini görünce sinirlenen İpek, güzel şarkıcıyla olan fotoğraflarını silip onu takipten çıkardı. Seren Serengil de İpek'i takipten çıkardı ama fotoğraflarına kıyamadı.

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