Adli Roman!
Şarkıcı Çelik'in ardından Rafet El Roman da soluğu adliyede aldı. Sanatçı, 2011’den beri eserlerini izinsiz kullanan Avrupa Müzik şirketine 100 bin liralık tazminat davası açtı
HUKUK SAVAŞI
Mahkeme, eser işletme belgelerinin Universal Müzik şirketine iadesi yönünde karar aldı. Yargıtay da mahkeme kararını onadı. Bu gelişmenin ardından Çelik, haklarının ödenmediği gerekçesiyle Avrupa Müzik'e 100 bin liralık tazminat davası açtı. Çelik'in ardından Rafet El Roman da soluğu mahkemede aldı. 2011 yılından beri haklarının ödenmediğini ve eserlerinin izinsiz kullanıldığını iddia ederek Avrupa Müzik şirketine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, "Davalı şirketin yetkilisi Cengiz Erdem, Universal Müzik'in eser işletme belgelerini yasaya aykırı işlemlerle uhdesine geçirmiştir. Yargıtay eser işletme belgelerini Universal Müzik'e iade kararını onamıştır. Böylece davalı şirketin eser ve icraları haksız ve izinsiz kullandığı sübuta ermiştir" denildi.
AVRUPA MÜZİK'E DAVA
Şarkıcı Rafet El Roman, dava dilekçesinde Avrupa Müzik'in 7 yıldır eserlerini izinsiz kullandığını ve herhangi bir ödeme yapmadığını bildirdi. Hukuk mücadesi başlatan Roman, şirketten 10 bin lira tazminat talep etti. Daha önce şarkıcı Çelik Erişçi de Avrupa Müzik'i mahkemeye vermiş ve 100 bin lira tazminat istemişti.
Ali OKTAY
Etiketler: rafet el roman , Çelik Erişçi , Avrupa Müzik , Universal Müzik
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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