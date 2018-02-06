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Adli Roman!

Şarkıcı Çelik'in ardından da soluğu adliyede aldı. Sanatçı, 2011’den beri eserlerini izinsiz kullanan şirketine 100 bin liralık tazminat davası açtı

Adli Roman!
Şarkıcı , eserlerini izinsiz kullanan Avrupa Müzik'e karşı hukuk mücadelesi başlattı. , 2011 yılında 'in değeri milyonlarla ifade edilen eser işletme belgelerini, 200 bin liraya devraldı. Universal Müzik'le çalışan sanatçılar arasında Rafet El Roman ve Çelik Erişçi de vardı. İddiaya göre Avrupa Müzik, 2011'den beri Rafet El Roman ve Çelik'e herhangi bir ödeme yapmadı. Bu süreçte Universal Müzik yetkilisi Ahmet Süha Yavuz, 4 yıl önce eser işletme belgelerinin, Avrupa Müzik'e devrine ilişkin sözleşmelerin yok hükmünde olduğunun tespitine ilişkin dava açtı.

HUKUK SAVAŞI
Mahkeme, eser işletme belgelerinin Universal Müzik şirketine iadesi yönünde karar aldı. Yargıtay da mahkeme kararını onadı. Bu gelişmenin ardından Çelik, haklarının ödenmediği gerekçesiyle Avrupa Müzik'e 100 bin liralık tazminat davası açtı. Çelik'in ardından Rafet El Roman da soluğu mahkemede aldı. 2011 yılından beri haklarının ödenmediğini ve eserlerinin izinsiz kullanıldığını iddia ederek Avrupa Müzik şirketine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, "Davalı şirketin yetkilisi Cengiz Erdem, Universal Müzik'in eser işletme belgelerini yasaya aykırı işlemlerle uhdesine geçirmiştir. Yargıtay eser işletme belgelerini Universal Müzik'e iade kararını onamıştır. Böylece davalı şirketin eser ve icraları haksız ve izinsiz kullandığı sübuta ermiştir" denildi.


AVRUPA MÜZİK'E DAVA
Şarkıcı Rafet El Roman, dava dilekçesinde Avrupa Müzik'in 7 yıldır eserlerini izinsiz kullandığını ve herhangi bir ödeme yapmadığını bildirdi. Hukuk mücadesi başlatan Roman, şirketten 10 bin lira tazminat talep etti. Daha önce şarkıcı de Avrupa Müzik'i mahkemeye vermiş ve 100 bin lira tazminat istemişti.


Ali OKTAY
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