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Dersimiz : Lady’lik

Juventus’un başkanı ’nin annesi Allegra, Türk gelinine sıkı bir eğitim verdiriyor. , golften biniciliğe kadar her konuda özel ders alıyor!

Dersimiz : Lady’lik
İtalya'nın en zengin ailesine üye olan ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'nin kalbini çalan Türk kızı Deniz Akalın, şimdilerde sıkı bir eğitim görüyor! Geçtiğimiz yaz İtalyan işadamından bir kız bebek sahibi olan Akalın, Livia Selin'in doğumundan sonra biraz da olsun kayınvalidesi Allegra Agnelli ile arasını düzeltmişti. Toscana'daki Forte dei Marmi bölgesindeki dillere destan malikanede birlikte yaşayan anne Agnelli ile 'la ilgili ilginç bir haber n basınında yer aldı. Buna göre; İtalya'nın en güçlü kadınlarından olan , Türk gelinine birçok konuda ders aldırmaya başladı.


Ülkenin en güçlü kadınlarından olan Allegra Agnelli, başta golf olmak üzere birçok konuda eğitimli.

MİMARİ BİLE VAR!
Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyup üzerine de Bocconi Üniversitesi'nde master yapan Deniz Akalın, şimdilerde kayınvalidesinin isteği üzerine binicilik, golf, sinema, tiyatro, edebiyat, mimari, İtalyanca, İtalyan yemekleri ve İtalya tarihi hakkında eğitim görüyor. Bu arada Türk gelinini tam anlamıyla bir 'lady' yapmak isteyen İtalyan kayınvalidenin, binicilik ve golf konusunda birçok ödülü bulunuyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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