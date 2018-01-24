Dersimiz : Lady’lik

İtalya'nın en zengin ailesine üye olan ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'nin kalbini çalan Türk kızı Deniz Akalın, şimdilerde sıkı bir eğitim görüyor! Geçtiğimiz yaz İtalyan işadamındanbir kız bebek sahibi olan Akalın, Livia Selin'in doğumundan sonra biraz da olsun kayınvalidesi AllegraAgnelli ile arasını düzeltmişti. Toscana'daki Forte dei Marmi bölgesindeki dillere destan malikanede birlikte yaşayan anne Agnelli ile Deniz Akalın'la ilgili ilginç bir haber İtalyan basınında yer aldı. Buna göre; İtalya'nın en güçlükadınlarından olan Allegra Agnelli, Türk gelinine birçok konuda ders aldırmaya başladı.
Ülkenin en güçlü kadınlarından olan Allegra Agnelli, başta golf olmak üzere birçok konuda eğitimli.
MİMARİ BİLE VAR! Princeton Üniversitesi'ndesanat tarihi okuyup üzerine de Bocconi Üniversitesi'nde master yapan Deniz Akalın, şimdilerde kayınvalidesinin isteği üzerine binicilik, golf, sinema, tiyatro,edebiyat, mimari, İtalyanca,İtalyan yemekleri ve İtalya tarihi hakkında eğitim görüyor. Bu arada Türk gelinini tam anlamıyla bir'lady' yapmak isteyen İtalyan kayınvalidenin, binicilik ve golf konusunda birçok ödülü bulunuyor.
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