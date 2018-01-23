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tıraşı

Prens tıraşı
İngiltere Cambridge Dükü William, 'daki Evelina Londra Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen bir etkinlik sırasında yeni saç stiliyle dikkat çekti. Son yıllarda iyice dökülen saçlarına çare arayan William, önce saç nakli yaptırmak istedi. Ama ondan vaz geçti. Sürekli eşi Middleton'un da kendisiyle dalga geçmesi üzerine asker tıraşı olmaya karar verdi. Kraliyet berberine saçlarını bir numara kestirdi. in son hali, sosyal medyayı inletti. Herkes, "Saçlarının, nesli tükenmekte olan bir kıyı şeridine kıyasla çok daha çabuk kaybolduğunu izledik. Bu yüzden askeri tarzdaki tıraş mantıklı" dedi.
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