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Eriğin kilosu 800 TL

ile , önceki gece eriğe aşerdi. 3 eriğe 40 TL ödeyen centilmen kocaların, manavlar tarafından kazıklanması ‘Bu kadar da fırsatçılık olmaz!’ dedirtti



Cemiyet hayatının bebek bekleyen iki güzeli Gamze Keçeli ile Rachel Araz, önceki akşam yeşil erik alarmındaydı... İlk olarak geçtiğimiz yıl sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evlenen 8 aylık hamile Araz, sosyal medyada yeşil eriğe aşerdiğini duyurdu.
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