Cemiyet hayatının bebek bekleyen iki güzeli Gamze Keçeli ile Rachel Araz, önceki akşam yeşil erik alarmındaydı... İlk olarak geçtiğimiz yıl sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evlenen 8 aylık hamile Araz, sosyal medyada yeşil eriğe aşerdiğini duyurdu.
Eriğin kilosu 800 TL
Gamze Keçeli ile Rachel Araz, önceki gece eriğe aşerdi. 3 eriğe 40 TL ödeyen centilmen kocaların, manavlar tarafından kazıklanması ‘Bu kadar da fırsatçılık olmaz!’ dedirtti
Cemiyet hayatının bebek bekleyen iki güzeli Gamze Keçeli ile Rachel Araz, önceki akşam yeşil erik alarmındaydı... İlk olarak geçtiğimiz yıl sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile evlenen 8 aylık hamile Araz, sosyal medyada yeşil eriğe aşerdiğini duyurdu.
Etiketler: gamze keçeli , Rachel Araz
- 23 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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