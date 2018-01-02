Anasının kızı

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Güzel oyuncu Emine Ün, yeni yılı eski eşi Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile Viyana'da karşıladı. Bere takıp soğuğa önlem alan anne ile kızın benzerliği ise şaşırtacak cinstendi.
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