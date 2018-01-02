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Anasının kızı

Anasının kızı
Güzel oyuncu Emine Ün, yeni yılı eski eşi Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile Viyana'da karşıladı. Bere takıp soğuğa önlem alan anne ile kızın benzerliği ise şaşırtacak cinstendi.
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