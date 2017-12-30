Süp'Erman'

Açelya Samyeli Ademoğlu’nu 1. evlilik yıldönümü için İtalya’ya götüren Erman Ademoğlu, eşinin ayağını yine yerden kesti. Bonkörlüğüyle bilinen işadamı, konaklamak için de geceliği 13 bin TL olan ultra lüks bir oteli seçti
Bursalı işadamı Erman Ademoğlu,jestleriyle eşi Açalya SamyeliAdemoğlu'nun ayağını yerdenkesmeyi sürdürüyor... Miss Turkey 2012birincisi Açalya Samyeli ile 23 Aralık 2016'daParis'teki Shangri-La Otel'de evlenenişadamı, 28 Aralık 2016'da da Bursa'dakiSheraton Otel'de ikinci bir düğün yapmıştı.Erman Ademoğlu, evliliklerinin1. yılını kutlamak için de yine kesenin ağzınıaçtı. Eşini hem yıldönümü kutlaması hem deyılbaşı tatili için İtalya'ya götüren işadamı,konaklamak için de Jennifer Lopez gibi ünlüyıldızların müdavimi olduğu oteli seçti.
ULTRA LÜKS JESTLER...
Lüks otelin geceliği 2 bin 900 euro yaniyaklaşık 13 bin TL'lik süitinde kalan ünlüçift, yıldönümü kutlaması için de önceki akşamMilano'nun en lüks mekanlarından Nobu'ya gidipyaklaşık 4 bin TL hesap ödedi. Milano'da yüklümiktarda alışveriş yapan Açalya Samyeli Ademoğlu,yine dünyanın en lüks SPA merkezlerinden olanBoscolo Milano'da da 850 TL'ye 1 saat masajyaptırdı. Bu yaz Mikonos'taki bir mekanda 40bin euro hesap ödeyerek gündem olan ErmanAdemoğlu, "Erman Bey, Türkiye Güzeli'ninayağını yerden kesen Süperman'i" dedirtti.
Milano'daaşk tazeleyenAdemoğluçifti, romantikpozları kadarşık ve pahalıkıyafetleriylede dikkatçekiyor.
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