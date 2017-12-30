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Süp'Erman'

Açelya Samyeli Ademoğlu’nu 1. evlilik yıldönümü için ’ya götüren , eşinin ayağını yine yerden kesti. Bonkörlüğüyle bilinen işadamı, konaklamak için de geceliği 13 bin TL olan ultra lüks bir oteli seçti

SüpErman
Bursalı işadamı Erman Ademoğlu, jestleriyle eşi Açalya Samyeli Ademoğlu'nun ayağını yerden kesmeyi sürdürüyor... Miss Turkey 2012 birincisi Açalya Samyeli ile 23 Aralık 2016'da Paris'teki Shangri-La Otel'de evlenen işadamı, 28 Aralık 2016'da da Bursa'daki Sheraton Otel'de ikinci bir düğün yapmıştı. , evliliklerinin 1. yılını kutlamak için de yine kesenin ağzını açtı. Eşini hem yıldönümü kutlaması hem de yılbaşı tatili için İtalya'ya götüren işadamı, konaklamak için de Jennifer Lopez gibi ünlü yıldızların müdavimi olduğu oteli seçti.

ULTRA LÜKS JESTLER...
Lüks otelin geceliği 2 bin 900 euro yani yaklaşık 13 bin TL'lik süitinde kalan ünlü çift, yıldönümü kutlaması için de önceki akşam Milano'nun en lüks mekanlarından Nobu'ya gidip yaklaşık 4 bin TL hesap ödedi. Milano'da yüklü miktarda alışveriş yapan , yine dünyanın en lüks SPA merkezlerinden olan Boscolo Milano'da da 850 TL'ye 1 saat masaj yaptırdı. Bu yaz Mikonos'taki bir mekanda 40 bin euro hesap ödeyerek gündem olan Erman Ademoğlu, "Erman Bey, Türkiye Güzeli'nin ayağını yerden kesen Süperman'i" dedirtti.


Milano'da aşk tazeleyen Ademoğlu çifti, romantik pozları kadar şık ve pahalı kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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