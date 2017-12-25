 ;
Yol Durumu
  1. Merve keyifte
  2. Döner ustası oldu

Sohbet koyu

Sohbet koyu
Aşkı İnci Türkay uğruna İngiltere'ye taşınan Atilla Saral'ın Londra günleri çok renkli geçiyor. Saral, önceki gün Londra sokaklarında, rengarenk kostümlü animatörle fotoğraf çektirdi. Bu pozu instagram'da paylaşan eski manken altına da "Bir muhabbet bir muhabbet" notu düştü.
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar