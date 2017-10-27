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Aşk paniği

Aşk paniği
Özel hayatında mutluluğu bir türlü bulamayan , sonunda güldü. Fransız sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitiren Linet, önceki akşam Ortaköy'de yeni aşkıyla yakalandı. Direksiyon başındaki esmer sevgilisiyle konuşurken patlayan flaşlarla şoke olan şarkıcı, yüzünü gizlemeye çalıştı.


Şarkıcı, saklanmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Doğan SAVAŞ
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