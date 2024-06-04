Yapay kornea devrimi

Sağlıkta çığır açan gelişme, İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesinde yaşandı. Cecil Farley (91), 15 yıl boyunca sağ gözünde sorun yaşadı. Bir süre sonra da bu gözündeki görme yetisini kaybetti. Farley'e görme yetisini geri kazandırmak adına insan korneasıyla yapılan bir önceki ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bazı doktorlar da görme yetisini kazandırmak için şubat ayında Farley'in gözüne yapay kornea implantı yerleştirdi. Bu uygulama ile görme yetisini geri kazanan hasta, İngiltere'de yapay kornea nakli yapılan ilk kişi oldu, Farley, "63 yıllık evliliğimizin ardından eşimi hala görebiliyorum, normal hayatımıza devam edebiliyoruz ve hayatı olabildiğince dolu dolu yaşayabiliyoruz." diye konuştu.