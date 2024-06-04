PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yapay kornea devrimi

İngiltere’de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki Cecil Farley’in görme yetisini kazandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Yapay kornea devrimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlıkta çığır açan gelişme, İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesinde yaşandı. Cecil Farley (91), 15 yıl boyunca sağ gözünde sorun yaşadı. Bir süre sonra da bu gözündeki görme yetisini kaybetti. Farley'e görme yetisini geri kazandırmak adına insan korneasıyla yapılan bir önceki ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bazı doktorlar da görme yetisini kazandırmak için şubat ayında Farley'in gözüne yapay kornea implantı yerleştirdi. Bu uygulama ile görme yetisini geri kazanan hasta, İngiltere'de yapay kornea nakli yapılan ilk kişi oldu, Farley, "63 yıllık evliliğimizin ardından eşimi hala görebiliyorum, normal hayatımıza devam edebiliyoruz ve hayatı olabildiğince dolu dolu yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Koza Altın İşletmeleri
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
SON DAKİKA